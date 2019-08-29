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Şehit Yılmaz için mevlit okutuldu

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Durdu Oğuzhan Yılmaz için memleketi Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde mevlit okutuldu.

29.08.2019 17:52 Şehit Yılmaz için mevlit okutuldu
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Durdu Oğuzhan Yılmaz için memleketi Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde mevlit okutuldu.
Şehit Yılmaz'ın baba evine kurulan taziye çadırında mevlit programı düzenlendi.
Mevlitte, Kur'an-ı Kerim'in okundu ve tüm şehitler için dua edildi.
Programa, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin, İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilican, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Osmaniye, Bahçe, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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