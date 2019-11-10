Şehit Yılmaz Özgüner'in babası son yolculuğuna uğurlandı

Tunceli
'de 1998 yılında şehit düşen polis memuru Yılmaz Özgüner'in babası Ömer İlyas Özgüner, son yolculuğuna uğurlandı.
Ahi Evran Külliyesinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına; Kırşehir
Valisi İbrahim Akın, Jandarma Komutanı Ferhat Kuran, Emniyet Müdürü Murat Türesin, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, kamu kurumları amirleri ve Özgüner ailesi katıldı.
Ankara'da geçirdiği rahatsızlıklar nedeniyle tedavi görmekte iken hayatını kaybeden Ömer İlyas Özgüner'den helallik istenmesi sonrası merhumun cenazesi Bağbaşı Mezarlığına defnedildi. - KIRŞEHİR