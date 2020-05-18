Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin acı haberi ailesine verildi
Kars'ın Kağızman ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin acı haberi Isparta'daki ailesine ulaştı.
18.05.2020 20:12 | Son Güncelleme: 18.05.2020 20:13
Kars'ın Kağızman ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, şehit düştü. Şehit Ferhat Çiftçi'nin şehadet haberi Isparta'daki evine ulaştı. Şehidin İskender Mahallesi'nde ikamet eden eşi Secaat Çiftçi'ye acı haberi Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu verdi.
Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin Mete isminde 1,5 yaşında bir çocuğu olduğu öğrenildi. - ISPARTA
Kaynak: İHA
Etiketler: Ferhat Çiftçi, Isparta, 3. Sayfa, Haber