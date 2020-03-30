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Şehit Zekeriya Bilgen'in adı meydana verildi

Diyarbakır'da teröristlere yapılan operasyonda şehit olan Susurluklu Komiser Zekeriya Bilgen'in adı Susurluk'ta meydana verildi.

30.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:01
Şehit Zekeriya Bilgen'in adı meydana verildi
Diyarbakır 'da teröristlere yapılan operasyonda şehit olan Susurluklu Komiser Zekeriya Bilgen'in adı Susurluk'ta meydana verildi.

2016 yılında Diyarbakır'da teröristlere karşı yapılan operasyonda şehit düşen komiser Zekeriya Bilgen'in adının verildiği Şehit Zekeriya Bilgen Meydanı'nın tabelası, tadilat çalışmalarının ardından Belediye Fen İşleri ekipleri tarafından yerine konuldu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Yaşam
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