Haberler » Güncel » Şehit Zekeriya Yurdakul'un ismi memleketindeki okula verildi - Haber

Şehit Zekeriya Yurdakul'un ismi memleketindeki okula verildi

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 2012'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Kızılcahamamlı polis memuru Zekeriya Yurdakul'un adı, Kızılcahamam Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yaşatılacak.

04.12.2019 13:16 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:34Şehit Zekeriya Yurdakul'un ismi memleketindeki okula verildi
İstanbul 'da 2012'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Kızılcahamamlı polis memuru Zekeriya Yurdakul'un adı, Kızılcahamam Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yaşatılacak.
Okulda düzenlenen törene şehidin annesi, babası, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Garnizon Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehidin akrabaları, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Törende Kızılcahamam Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından komando marşı okundu ve İlçe Kaymakamı Can Aksoy tarafından şehit babası Hayrettin Yurdakul'a hediye takdim edildi.

Gaziosmanpaşa, Kızılcahamam, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:28 Milletvekili Çilez'den madencilere ziyaret - Haber
15:28 Türkiye Diyanet Vakfı, Erzurum'da yurt açtı - Haber
15:28 Kurye kılığına girip eşini vuran sanığa 25 yıl hapis cezası - Haber
15:23 Bilkent Erzurum Lisesi dünya birincilerini çıkardı - Haber
15:22 Dilek balonları engelsiz bir Nazilli ve dünya için uçuruldu - Haber
15:07 Apple'ın açığını bulan genç, 220 bin dolarlık teklifi reddetti - Haber
15:06 Son dakika: Erdoğan ve Trump NATO Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi - Haber
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump yan yana poz verdi - Haber
14:26 YSK'nın AK Partili Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ı görevden alacağı iddia edildi - Haber
14:09 Özel okulda maaşlarını alamayan öğretmenler derse girmedi - Haber
15:13 Bomba İddia: Can Yaman'dan İsrailli kadın hayranına şaşırtan istek: Bana bir dudak ver
15:07 Apple'ın açığını bulan genç, 220 bin dolarlık teklifi reddetti
13:45 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Ya başka ülkeden bahsediyorlar ya da milletin aklıyla dalga geçiyorlar
12:49 Küçük çocuğun çöp konteynerine atıldığı görüntüye tepkiler yağıyor!
10:16 Araştırmacı Yazar Hiçyılmaz: Erdoğan'ın ailesinin kökeni, Orta Asya'ya uzanıyor
4.12.2019 15:35:26