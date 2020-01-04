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Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu'ndan Nizip Belediye Başkanı Sarı'ya ziyaret

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı ziyaret etti.

04.01.2020 15:08 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:24 Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu'ndan Nizip Belediye Başkanı Sarı'ya ziyaret
Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı ziyaret etti.
Belediye Başkanlığında gerçekleşen ziyarette Nizip Belediyesinin hizmetleri ve çalışmaları ile ilgili Fadıloğlu'na bilgi veren Başkan Sarı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Fadıloğlu'na teşekkür etti.
Fadıloğlu ise Nizip Belediyesinin çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade ederek, Belediye Başkanı Sarı'nın başarılı çalışmalara imza atarak Nizip için çalıştığına şahit olduğunu söyledi.
Ziyaretin ardından Millet Bahçesi içerisinde yapımı devam eden Kültür Merkezini de gezen Belediye Başkanları, yürütülen çalışmaları yerinde görerek fikir alışverişinde bulundu.

Muammer Sarı, Mehmet Sarı, Şehitkamil, Nizip, Güncel

Kaynak: AA

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