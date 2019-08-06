Şehitkamil Belediyesinden kurban poşeti dağıtımı

Şehitkamil
Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde muhtarlıklar vasıtasıyla vatandaşa ve esnafa 200 bin kurban poşeti dağıttı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bayramda muhtemel çevre kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşların kurbanlık et ve sakatatlarını muhafaza etmesi için kurban poşeti dağıttıldı.
İlçe genelindeki tüm muhtarlıklara dağıtılan kurban poşetleri mahalle muhtarları tarafından vatandaşlara ve esnafa ulaştırılacak.
Hasırcıoğlu Mahalle Muhtarı Ali Polat, hizmet için Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na ve ekibine teşekkür etti.