Haberler» Güncel» Haber

Şehitkamil Belediyesinden kurban poşeti dağıtımı

Şehitkamil Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde muhtarlıklar vasıtasıyla vatandaşa ve esnafa 200 bin kurban poşeti dağıttı.

06.08.2019 15:07 Şehitkamil Belediyesinden kurban poşeti dağıtımı
Şehitkamil Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde muhtarlıklar vasıtasıyla vatandaşa ve esnafa 200 bin kurban poşeti dağıttı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bayramda muhtemel çevre kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşların kurbanlık et ve sakatatlarını muhafaza etmesi için kurban poşeti dağıttıldı.
İlçe genelindeki tüm muhtarlıklara dağıtılan kurban poşetleri mahalle muhtarları tarafından vatandaşlara ve esnafa ulaştırılacak.
Hasırcıoğlu Mahalle Muhtarı Ali Polat, hizmet için Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na ve ekibine teşekkür etti.

Kurban Bayramı, Şehitkamil, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:45   Besni'de zabıta ekipleri fırın denetimlerini sürdürüyor
16:45   Ünlüler, fındık hasadı için kamera karşısında
16:45   Millet Bahçesi için yer tahsisi yapıldı
16:44   Başkan Demir: "Vatandaşlarımız hizmetin en iyisini hak ediyor"
16:44   Bursa Kent Konseyi'nde gündem deprem
16:44   Kaymakam Özadalı güvenlik korucularıyla toplantı yaptı
16:44   Sarıyer'de kayıp iki gençten birinin cesedi bulundu