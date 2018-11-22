Şehitkamil'de Çocuklar Möp ile Tanışıyor

22 Kasım 2018 Perşembe 14:59



22 Kasım 2018 Perşembe 14:59

Şehitkamil Belediyesi, 'Çocuklarımız MÖP ile Tanışıyor' projesi kapsamında ilkokul 4. sınıf öğrencilerine drama tekniği ile geri dönüşümün önemini anlatıyor. Verilen eğitimler sonrasında öğrencilere geri dönüşüm konulu hikayeler armağan ediliyor.Şehitkamil Belediyesi ile İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğinde gerçekleştirilen 'Çocuklarımız MÖP ile Tanışıyor' projesi kapsamında ilkokul 4. sınıf öğrencilerine geri dönüşümün önemi aktarılıyor. Verilen eğitim kapsamında ilk olarak geri dönüştürülebilen atıkların ne olduğu ve öğrencilerin atık ayrımını yapabilmeleri için genel bilgi veriliyor. Verilen bilgiler sonrasında öğrencilerle eğlenceli bir oyun oynanıyor. Oyun eşliğinde verilen bilgilerin çocuklarda kalıcı bir etki bırakması amaçlanıyor. Oyunun ardından geri dönüşümün önemine ilişkin hikaye anlatılıyor. Sonrasında guruplara ayrılan öğrencilere çevre panosunda sergilenmek üzere resim atölye çalışması yaptırılıyor. Son olarak da 4. sınıf düzeyinde, uzman psikolog gözetiminde yazılan geri dönüşüm konulu hikayeler dağıtılarak çocuklara aşılanan eğitim bilincinin pekiştirilmesi sağlanıyor.Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci, eğitim verilen Mehmet Tuncay Aykaç İlkokulu öğrencilerini ziyaret etti. Öğrencilerle geri dönüşüm üzerine sohbetler gerçekleştiren Başkan Yardımcısı Özkeçeci, öğrencilere geri dönüşüm konulu hikayeler armağan etti.Bir farkındalık oluşturmamız lazımProjeyle ilgili değerlendirmede bulunan Mehmet Tuncay Aykaç İlkokulu Müdürü Mustafa Turan, geri dönüşümün önemine dikkat çekti. Farkındalık oluşturmanın önemine değinen İlkokulu Müdürü Turan, "Yıllardır Şehitkamil Belediyemizin geri dönüşümle ilgili yürüttüğü çalışmaları yakından takip ediyoruz. Geri dönüşüm konusu ülkemiz için çok önemli. Maalesef çok zengin bir ülke değiliz. Atıklarımızı değerlendirmemiz lazım. Bu konuda yürüttüğü çalışmalardan dolayı Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na çok teşekkür ediyorum. Güzel bir kampanya, güzel bir uygulama yapılıyor. Öğrencilerimizde ve vatandaşlarımızda bir farkındalık oluşturmamız lazım. Geri dönüşüm konusunu iyi anlatmamız lazım. Atıkların doğaya verdiği zararın önüne geçebilmemiz için geri dönüşüm konusunda daha fazla duyarlı olmalıyız" şeklinde konuştu.Bu çalışmanın çok faydalı olacağını düşünüyorumEtkinlikle ilgili konuşan Sınıf Öğretmeni Elvin Gökçek, eğitimlerin faydasına işaret etti. Sınıf Öğretmeni Gökçek, "Bugün Şehitkamil Belediyemiz tarafından görevlendirilen arkadaşlar geri dönüşüm ve MÖP projesiyle ilgili sınıfımızda çok güzel bir çalışma yaptı. Bu eğitimin öğrenciler açısından çok faydalı olduğuna inanıyorum. Her şeyden önce gelecek nesillerimizin geri dönüşümle ilgili biraz daha duyarlı olması için bu çalışmanın çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bu farkındalık çalışması için de Şehitkamil Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz, bugünden sonra daha bilinçli bir şekilde hareket edeceklerdir" ifadelerini kullandı.Yapılan faaliyetle ilgili açıklamada bulunan öğrenciler, geri dönüşüm konusunda aldıkları bilgiler dolayısıyla daha duyarlı davranacaklarını ifade ettiler. - GAZİANTEP