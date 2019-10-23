Şehitkamil'de imzalar, eğitim için atıldı

Protokol kapsamında eğitim gören bin 500 öğrenciye kırtasiye malzemesi hediye edilecek.

Şehitkamil Belediyesi, Şehitkamil İlçe Kaymakamlığı ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında 35 sosyal tesiste 70 ana sınıfı şubesinde eğitim gören öğrencilere kırtasiye desteği sunulacak. Şehitkamil İlçe Kaymakamlığı hizmet binasındaki protokol imza programına; Şehitkamil İlçe Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı katıldı.

DEVLET OLARAK EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ EĞİTİM

Protokol imza töreni sonrası açıklama yapan Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, "Devlet olarak en büyük önceliğimiz eğitim. Hem kamu kurumları hem yerel yönetimler bu konuya çok büyük önem ve hassasiyet göstermekte. İlçemizde ise okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak adına 'Eğitimde Öncelik Okul Öncesi Eğitim' projesini başlattık. Tabi buradaki amacımız, okul öncesindeki okullaşma oranını daha da yükseltmek. Şu an itibariyle Şehitkamil bölgemizde okul öncesi okullaşma oranımız yüzde 61 seviyelerinde. Tabi bu oran Türkiye ortalamasının üzerinde ama biz bu oranı daha da yükseltmek istiyoruz. Bu konuda da başta Şehitkamil Belediyemiz olmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve kamu kurumları olarak da bir seferberlik başlatıldı. İstiyoruz ki çocuklarımız, 36 aydan itibaren okula başlasınlar. 7 yaş çok geç, dolayısıyla çocuklarımızı daha erken yaşta okul ile buluşturmamız lazım. Hem temel bilgi ve becerilerinin gelişmesi hem de okula daha erken yaşta alışması son derece önemli. Öğrencilerimizin sosyalleşmesi açısından okul öncesi eğitimin önemi oldukça fazladır. Dolayısıyla bu konuya daha fazla ehemmiyet göstererek bu oranı daha da yükseltmek için çalışmalar yürütüyoruz. Bu anlamda da geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Şehitkamil Belediyemiz bünyesinde bulunduğu 35 sosyal tesisinde bulunan 70 ana sınıfını Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis ederek büyük bir çalışmaya imza attı. Özellikle anasınıfı olmayan okullarımızda, bölgelerimizde ve dezavantajlı dediğimiz bölgelerde bu öğrencilerimiz bu sosyal tesislerdeki ana sınıfından faydalanmaya çalışacaklar. Bu anlamda de biz bu bölgelerimizdeki okullaşma oranını inşallah daha da yukarılara taşıyacağız. Aynı zamanda maddi durumu iyi olmayan ailelerimize de maddi destek sağlayarak da onların okul öncesi eğitim kurumlarına gitmelerine yönelikte çalışmalar yürütüyoruz. Gerek kırtasiye yardımı, gerek temizlik malzemesi desteğidir. Bu anlamda gerekli olan ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Bu çalışmalarla inşallah ilçemizdeki okul öncesi okullaşma oranının daha da yükseleceğine inanıyorum. Ben bu konuda Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na eğitime vermiş oldukları desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çünkü hakikaten örnek bir çalışma, örnek bir uygulama. Sosyal tesislerin eğitim amacıyla kullanılacak olması gerçekten Belediye Başkanımızın eğitime verdiği önemin bir göstergesidir. Hem kendisine hem ekibine hem de Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Bugün yapmış olduğumuz bu protokol imza töreninin de hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

TÜM GAYRETİMİZLE ÇALIŞIYORUZ

Çocukların okul öncesi eğitim alması için tüm gayretleriyle çalıştıklarını dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Kurumlar arası iş birliği çerçevesinde Sayın Kaymakamımızın gözetiminde sağ olsun Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte bir protokol imzaladık. Artık bunu geleneksel hale getirdik. Sayın Kaymakamımızın da bahsettiği gibi 35 noktada 70 sınıfta yaklaşık bin 500 çocuğumuzun özellikle okul öncesi eğitim alması noktasında, ayrıca bu fiziki mekanların ötesinde onların eğitim giderlerinin karşılanması noktasında Şehitkamil Belediyesi olarak tüm gayretimizle çalışıyoruz. Herhangi bir konuyu tartıştığımızda karşımıza çıkan en önemli unsur eğitimli, nitelikli birey meselesi oluyor. Eğitimin, alt yaş grubundan başlayarak ömrümüzün sonuna kadar öğrenmeyle devam etmesi gerekiyor. Bu sosyal tesislerimizde okul öncesinden başlayıp ileri yaştaki annelerimizin eğitimine kadar her safhada eğitim vermeye gayret gösteriyoruz. Bu etkinliği, sürdüreceğimizi de beyan ediyorum. Katkılarından dolayı Sayın Kaymakamımıza ve ilçe Milli Eğitim Müdürümüze yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.