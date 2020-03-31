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Şehitkamil'de koronavirüsle etkin mücadele sürüyor

Şehitkamil Belediyesi, kurduğu özel ekiple yeni tip koronavirüs salgınının önüne geçmek adına yayılmayı önleyici tedbir çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürüyor.

31.03.2020 17:21 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:21
Şehitkamil'de koronavirüsle etkin mücadele sürüyor

Halk sağlığını güvence altına alan çalışmalar kapsamında ekipler, yoğun mesai ile görevlerini yapmayı sürdürüyorlar.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını engellemek için ilk günden sıkı tedbirler alan ve ilçe genelinde adeta bir hijyen seferberliği başlatan Şehitkamil Belediyesi, halkın sağlığının olumsuz yönde etkilenmemesi için yoğun mesai harcıyor. Düzenli aralıklarla gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarını ilçenin dört bir yanında aralıksız sürdüren Şehitkamil Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, son olarak ilçe genelinde halk sağlığının korunmasında büyük role sahip aile sağlığı merkezlerinde dezenfekte çalışması yürüttü. Periyodik olarak; yolları, kaldırımları, otobüs duraklarını, çöp konteynırlarını, çöp kamyonlarını, taksi duraklarını, polis karakollarını, pazar yerlerini, hastane çevrelerini, ATM'leri, üretim yerlerini insan sağlığına zararsız olan doğal ilaçlarla yıkanarak dezenfekte eden ekipler, çalışmalarına ara vermeden devem ediyorlar.

DEZENFEKTE ÇALIŞMASINDAN ÇOK MEMNUNUZ

Yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan taksi durağı şoförü Ali Türkkan, çalışmaların memnuniyet verici olduğunu dile getirdi. gösterilen ilgiden dolayı teşekkür eden Türkkan, "Şehitkamil Belediyemiz tarafından yapılan dezenfekte çalışmasından çok memnunuz. Belediyemize, ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

ÇOK ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Taksi durağı şoförü Muhtar Pekmezci ise yaptığı açıklamada, "Şehitkamil Belediyemize çok çok teşekkür ediyoruz. Belediyemiz, iki defadır durağımızda dezenfekte çalışması yapıyor. Biz de müşterilerimize zarar gelmesin diye elimizden geldiğince hijyen kurallarına dikkat ediyoruz " ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Şehitkamil, Güncel
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