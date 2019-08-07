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Şehitkamil'de kurban kesim ve satış yerleri belirlendi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kurban Bayramı öncesi satış ve kesim yerleriyle ilgili tüm hazırlıkların yapıldığını belirtti.

07.08.2019 14:58 Şehitkamil'de kurban kesim ve satış yerleri belirlendi
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kurban Bayramı öncesi satış ve kesim yerleriyle ilgili tüm hazırlıkların yapıldığını belirtti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil Belediyesi, Umut Mahallesi semt pazarı yanı, Şirinevler Mahallesi eski Et Balık Kurumu yanı, Aydınlar Mahallesi Lara Düğün Salonu yanı, Sinan Organize Besi Bölgesi'ni bu yılki kurban kesim ve satış yeri olarak belirledi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Fadıloğlu, hijyen şartlarına uygun satış ve kesim alanlarıyla en kaliteli hizmeti sunmayı hedeflediklerini kaydetti.
Fadıloğlu, "Daha nitelikli hizmet verebilmek adına bu sene pazar yerlerinin tamamında serbest kesime müsaade edeceğiz. Şimdiden tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramın, tüm İslam alemine hayır, sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı, Şirinevler, Şehitkamil, Güncel

Kaynak: AA

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