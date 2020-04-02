Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Şehitkamil'de yardımlar aralıksız devam ediyor

Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenli aralıklarla dar gelirli ailelere yönelik yapılan gıda yardımı, korona virüs dolayısıyla 65 yaş üstü kişilere ve kronik hastalıkları bulunan kişilere de yapılıyor.

02.04.2020 16:29 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:30
Şehitkamil'de yardımlar aralıksız devam ediyor
Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenli aralıklarla dar gelirli ailelere yönelik yapılan gıda yardımı, korona virüs dolayısıyla 65 yaş üstü kişilere ve kronik hastalıkları bulunan kişilere de yapılıyor.

Dezavantajlı kişilerin hayatını kolaylaştıracak proje ve uygulamalarıyla sosyal belediyeciliğin gereğini yerine getiren Şehitkamil Belediyesi, bu konudaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yıl içerisinde, Şehitkamil Belediyesi Gıda Bankası'na kayıtlı dar gelirli ailelere yönelik gerçekleştirilen gıda yardımı, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla talep etmeleri durumunda 65 yaş üstü kişilere ve kronik hastalıkları bulunan kişilere de yapılıyor. Gıda paketi içeresinde; 5 kilogram bulgur, 5 kilogram makarna, 5 litre yağ, 2 buçuk kilogram şeker, 2 buçuk kilogram mercimek ve 2 buçuk kilogram pirinç bulunuyor. Yardımlar, kişilerin evlerinde kendilerine imza karşılığında teslim ediliyor.

"Lütfen evde kalın"

Yapılan yardımların korona virüs salgını süresince aralıksız süreceğini kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Şehitkamil Belediyesi olarak bünyemizde hizmet veren Gıda Bankası aracılığıyla ilçe sınırlarımız içerisinde ikamet eden dar gelirli ailelerimize düzenli olarak gıda yardımında bulunuyorduk. Bu yardımları bugün yine devam ettiriyoruz. Yaşanan korona virüs salgını dolayısıyla bu yardımlarımızın kapsamını genişlettik. Şehitkamil sınırları içerisinde ikamet eden 65 yaş üstü vatandaşlarımızın yanı sıra kronik hastalıkları bulunan vatandaşlarımızı da gıda yardımı kapsamına aldık. Talepte bulunan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ve kronik hastalıkları bulunan vatandaşlarımıza evlerinin kapılarında bu yardımları kendilerine teslim ediyoruz. Buradan bir kez daha tüm vatandaşlarımıza, özellikle de 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunan vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Lütfen, evde kalın. Korona virüs salgını bitene kadar yaptığımız yardımları devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Şehitkamil, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Şehitkamil'de yardımlar aralıksız devam ediyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Türkiye'de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar Haberler
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi Haberler
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi
Merkez Bankası’ndan Milli Dayanışma Kampanyası’na rekor bağış Haberler
Merkez Bankası'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na rekor bağış
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi Haberler
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi
Annesini kemerle boğan kişi şizofren hastası çıktı Haberler
Annesini kemerle boğan kişi şizofren hastası çıktı
ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı Haberler
ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı
Erdoğan, dar gelirli vatandaşlar için başkanlara talimat verdi Haberler
Erdoğan, dar gelirli vatandaşlar için başkanlara talimat verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

18:24: Beylikdüzü Belediyesinden sağlık çalışanları için 3.000 adet yüz koruyucu siperlik - Haber 18:24: Fırat'ın doğusundaki kara devriyesinde "sosyal mesafe" önlemi - Haber 18:23: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır - Haber 18:23: Muş polisinden sosyal mesafeye işaretli önlem - Haber 18:22: Kızılay Başkanı, iyileşmiş hasta kanıyla korona tedavisine ne zaman başlanacağını açıkladı - Haber 17:48: Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar - Ekonomi 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? - Haberler 16:52: Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız - Haber 16:33: ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı - Haber 16:10: İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler - Haber 16:08: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir - Haber 15:27: Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira bağış yaptı - Haber