Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Şehitkamil'den sağlık için yoğun mesai

Şehitkamil Belediyesi, kurduğu özel ekiple yeni tip korona virüs salgınının önüne geçmek adına yayılmayı önleyici tedbir çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürüyor.

31.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:37
Şehitkamil'den sağlık için yoğun mesai
Şehitkamil Belediyesi, kurduğu özel ekiple yeni tip korona virüs salgınının önüne geçmek adına yayılmayı önleyici tedbir çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürüyor. Halk sağlığını güvence altına alan çalışmalar kapsamında ekipler, yoğun mesai ile görevlerini yapmayı sürdürüyorlar.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını engellemek için ilk günden sıkı tedbirler alan ve ilçe genelinde adeta bir hijyen seferberliği başlatan Şehitkamil Belediyesi, halkın sağlığının olumsuz yönde etkilenmemesi için yoğun mesai harcıyor. Düzenli aralıklarla gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarını ilçenin dört bir yanında aralıksız sürdüren Şehitkamil Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, son olarak ilçe genelinde halk sağlığının korunmasında büyük role sahip aile sağlığı merkezlerinde dezenfekte çalışması yürüttü. Periyodik olarak; yolları, kaldırımları, otobüs duraklarını, çöp konteynırlarını, çöp kamyonlarını, taksi duraklarını, polis karakollarını, pazar yerlerini, hastane çevrelerini, ATM'leri, üretim yerlerini insan sağlığına zararsız olan doğal ilaçlarla yıkanarak dezenfekte eden ekipler, çalışmalarına ara vermeden devem ediyorlar.

"Dezenfekte çalışmasından çok memnunuz"

Yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan taksi durağı şoförü Ali Türkkan, çalışmaların memnuniyet verici olduğunu dile getirdi. gösterilen ilgiden dolayı teşekkür eden Türkkan, "Şehitkamil Belediyemiz tarafından yapılan dezenfekte çalışmasından çok memnunuz. Belediyemize, ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Çok çok teşekkür ediyoruz"

Taksi durağı şoförü Muhtar Pekmezci ise yaptığı açıklamada, "Şehitkamil Belediyemize çok çok teşekkür ediyoruz. Belediyemiz, iki defadır durağımızda dezenfekte çalışması yapıyor. Biz de müşterilerimize zarar gelmesin diye elimizden geldiğince hijyen kurallarına dikkat ediyoruz " ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Şehitkamil, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Şehitkamil'den sağlık için yoğun mesai - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Maske nasıl takılır? Bakanlık, broşür yayınlayıp detaylıca anlattı Haberler
Maske nasıl takılır? Bakanlık, broşür yayınlayıp detaylıca anlattı
Çin’in ilk kapsamlı korona araştırması: Orta yaş üzerinde risk artıyor Haberler
Çin'in ilk kapsamlı korona araştırması: Orta yaş üzerinde risk artıyor
Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı Haberler
Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı
İmamoğlu, dünkü istatistikleri paylaşıp çağrı yaptı: Sokağa çıkma yasağı tek önlemdir Haberler
İmamoğlu, dünkü istatistikleri paylaşıp çağrı yaptı: Sokağa çıkma yasağı tek önlemdir
İhtiyaç sahiplerine 1000 TL’lik yardımın verileceği tarihi belli oldu Haberler
İhtiyaç sahiplerine 1000 TL'lik yardımın verileceği tarihi belli oldu
Türk profesör yüreklere su serpti: Yerli korona ilacı 4 ay sonra hazır Haberler
Türk profesör yüreklere su serpti: Yerli korona ilacı 4 ay sonra hazır
MHP’li Enginyurt’tan ’Genel başkan’ gafı! Takipçileri uyarınca sildi Haberler
MHP'li Enginyurt'tan 'Genel başkan' gafı! Takipçileri uyarınca sildi
Hindistan’da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi Haberler
Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

14:54: Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi koronavirüse karşı dezenfekte edildi - Haber 14:53: Hatay'da kaçak dezenfektan üretilen iş yerine baskın - Haber 14:53: İmamın 'koronavirüs' paylaşımı endişeye neden oldu - Haber 14:53: KONYA Karantinada durumları şüpheli olanlar hastaneye sevkedildi - Haber 14:53: KOCAELİ 3 boyutlu yazıcılarla siper maske üretiyorlar - Haber 14:22: Son Dakika: Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı - Haber 14:01: Prof. Dr. Nesrin Özören: Yerli koronavirüs ilacı 4 ay, aşısı ise 1 yıl sonra hazır olacak - Haber 13:01: Özel aracıyla dışarıda yakalanan 76 yaşındaki vatandaştan ilginç savunma: Sokağa çıkmıyorum - Haber 13:00: Karantinadan kaçan 74 yaşındaki vatandaş, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti - Haber 12:05: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüs hava yolu ile bulaşmıyor - Haber 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık - Haber