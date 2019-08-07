Şehitkamil'in bayramlıkları yüzleri güldürdü

Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gıda Bankası aracılığıyla Kurban Bayramı öncesi binlerce dar gelirli ailenin yüzü güldü. Toplam 11 bin kişiye kıyafet yardımı yapılırken, 2 bin 100 aileye de temizlik malzemesi yardımı yapıldı.

Sabahın erken saatlerinde Gıda Bankası'na giden aileler, kendileri ve çocukları için reyonlardan kıyafet seçti. Aileler; ceket, pantolon, gömlek, tişört, etek, elbise, ayakkabı, terlik gibi seçeneklerden kendilerine yakıştırdıklarını aldı. Mutlulukları yüzlerine yansıyan çocuklar, bayramda giymek üzere beğenmiş oldukları elbiseleri ve ayakkabıları tek tek üzerlerinde denediler.