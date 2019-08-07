Haberler» Güncel» Haber

Şehitkamil'in bayramlıkları yüzleri güldürdü

Şehitkamil Belediyesi, Kurban bayramı öncesi dar gelirli ailelere yönelik gerçekleştirdiği kıyafet ve temizlik malzemesi yardımıyla binlerce kişiyi mutlu etti.

07.08.2019 16:58 Şehitkamil'in bayramlıkları yüzleri güldürdü

Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gıda Bankası aracılığıyla Kurban Bayramı öncesi binlerce dar gelirli ailenin yüzü güldü. Toplam 11 bin kişiye kıyafet yardımı yapılırken, 2 bin 100 aileye de temizlik malzemesi yardımı yapıldı.

Sabahın erken saatlerinde Gıda Bankası'na giden aileler, kendileri ve çocukları için reyonlardan kıyafet seçti. Aileler; ceket, pantolon, gömlek, tişört, etek, elbise, ayakkabı, terlik gibi seçeneklerden kendilerine yakıştırdıklarını aldı. Mutlulukları yüzlerine yansıyan çocuklar, bayramda giymek üzere beğenmiş oldukları elbiseleri ve ayakkabıları tek tek üzerlerinde denediler.


Kurban Bayramı, Şehitkamil, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
18:47   Bodrum'daki orman yangını (3)
18:46   Salihli OSB yönetimi toplandı
18:46   Kars'ta gün batımı
18:45   Sefaköy'de atık deposunda yangın
18:45   İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 10 yaralı
18:45   Gaziantep'te otomobil ile minibüs çarpıştı: ölü ve yaralı var
18:45   Sefaköy'de atık deposundaki yangın kontrol altına alındı