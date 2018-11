Şehitkamil İş İnsanı Yetiştiriyor

19 Kasım 2018 Pazartesi 14:08



Kadınlar hem meslek öğreniyor hemde günlük yevmiyelerini alıyorŞehitkamil Belediyesi ile İŞKUR işbirliğinde hayata geçirilen proje sayesinde kuaförlük kursuna gelen kadınlar hem meslek öğreniyor hem de kursa geldikleri için her gün için yevmiye alarak, aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Bayan kuaförlük kursuna katılan bayanlar, kurs sonunda iş insanı da olabiliyor.Kadınların ekonomik faaliyetlere bağlı üretime destek vermelerini sağlamak adına çok sayıda projeye destek veren Şehitkamil Belediyesi son olarak, İŞKUR ile ortaklaşa hayata geçirdiği proje kapsamında; çeyiz ürünleri hazırlama, iğne oyası, dekoratif ahşap süsleme, kadın giysileri dikme, kuaförlük gibi birçok meslek dallarında kurslar açtı. Bugüne kadar binlerce kişinin meslek sahibi olmasını sağlayan Şehitkamil Belediyesi, bu sayıyı her geçen gün arttırıyor. Proje kapsamında kuaförlük kursuna katılan kadınlar hem meslek öğreniyor hem de kursa gittikleri her gün için yevmiye alarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Şehitkamil Belediyesine bağlı Münifpaşa Aile Merkezi'nde açılan kuaförlük kursuna katılan bayanlar, mesleki eğitimden sonra sertifikalarına kavuşuyor. Bu süre zarfında mesleğin tüm inceliklerini öğrenen kadınlar, diledikleri takdirde kendi işyerini kurma girişiminde de bulunabiliyor.Kursiyerlerimiz kendi işyerlerini açabiliyorKursun avantajlarına ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediyesi Münifpaşa Sosyal Tesisi Aile Merkezi Kuaför Eğitmeni Songül Tüke, "Şu an 20 kursiyerimiz var. Kursiyerlerimiz buraya gelerek meslek sahibi olarak ailelerine katkıda bulunabiliyorlar. Çalışmak isteyen kursiyerlerimize iş bulmalarına olanak sağlayacak eğitimler veriyoruz. Kursiyerlerimiz burada saç kesimi, boya, perma, röfle, gelin saçı, türban bağlama, fön, topuz, makyaj ile epilasyon eğitimini teorik ve uygulamalı olarak görüyor. Bunun yanı sıra İŞKUR ile işbirliği çerçevesinde kursumuza gelen her kursiyerimiz günlük yevmiyelerini alarak, aile ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Kurs bitiminde isteyen kursiyerlerimiz kendi işyerlerini açabiliyor" şeklinde konuştu.Hem eğitim alıyoruz hem de aile ekonomimize katkı sağlıyoruzKuaförlük kursuna katılan Kübranur Parlak ise, "Buraya gelmemiz bizim açımızdan çok iyi oluyor. Burada çok şey öğreniyoruz. Saç kesimi, boya, perma, röfle, gelin saçı, türban bağlama, fön, topuz, makyaj ile epilasyon eğitiminin yanında kuaförlük alanına dair ne varsa bu kursta eğitimini alıyoruz. Hocamızın güler yüzü, anlayışı, sabrı bizleri inanılmaz motive ediyor. Buraya isteyerek, severek geliyoruz. Evde oturmaktansa buraya gelerek yeni bilgiler öğreniyoruz. Burada hem eğitim alıyoruz hem de günlük yevmiye ile aile ekonomimize katkı sağlıyoruz. Bunun yanında aldığımız eğitimlerle ileride iş insanı olma imkanına sahip oluyoruz. Bizlere bu hizmeti sunan Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP