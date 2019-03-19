Şehitkamil Nikah Salonu ve Gençlik Kütüphanesi Açıldı

Şehitkamil
Belediyesi tarafından yapılan Nikah Salonu ve Gençlik Kütüphanesinin açılışı gerçekleştirildi.
Merveşehir Mahallesi'nde 13 bin 800 metrekare alan üzerine inşa edilen Şehitkamil Nikah Salonu ve Gençlik Kütüphanesinin bünyesinde, 600 ve 150 kişilik salonlar, gençler için kütüphane, okuma ve internet salonları bulunuyor.
Vali Davut Gül, açılışta yaptığı konuşmada, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun kültürde, sanatta, her alanda Şehitkamil'i ileriye götüren çalışmaları bulunduğunu belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımızın önderliğinde, ilçe belediyelerimiz tarih yazıyor." dedi.
Hizmeti vatandaşın ayağına getirmenin önemini vurgulayan Vali Gül, "Hizmeti vatandaşlarımızın ayağına getirmekten bahsederken biz de Şehitkamil Nüfus Müdürlüğümüzün devamı niteliğinde Merveşehir Nüfus Şefliğini mahallemize getiriyoruz. Şehitkamil'de de Şahinbey
'de de bir nüfus müdürlüğümüz var. Bu hem birikmeye neden oluyor, hem de sizlerin oralara kadar gelmesi sizlere sıkıntı oluşturuyor. Bu mahallede, ihtiyaç halinde diğer mahallelerde nüfus hizmetini vatandaşa en yakın şekilde vermek istiyoruz. Bu sağlık, spor ve benzeri olmak üzere diğer hizmetler için de geçerli olacak inşallah." diye konuştu. AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan
ise AK Parti belediyeciliğinin gönül belediyeciliği olduğunu söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin
de görevlerinin çok çalışıp dev eserler bırakmak olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve ekibinin de milletvekilleriyle yaptığı budur. Çalışarak güzel eserler ortaya koymak. Belediyecilik doğumdan ölüme bir ömür herkese dokunabilmektir." dedi.
Şahin, her yaştan halka dokunmanın, halkın yaşam kalitesini ve beklentilerini yükseltmenin önemine vurgu yaptı.
Şehirlerin büyürken aynı zamanda sağlıklı kalması gerektiğinin altını çizen Fatma Şahin, şehirleri sağlıklı büyütmek gerektiğini söyledi.
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise amaçlarının milletin derdiyle dertlenmek olduğunu kaydetti.
Açılıştan sonra nikah salonunda Vali Gül, Başkan Şahin ve AK Parti Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer
, Mehmet Erdoğan, Derya Bakbak
, Ali Şahin
, Ahmet Uzer
, Mehmet Sait Kirazoğlu
ve Müslüm Yüksel
'in şahitliğinde Fadıloğlu tarafından ilk nikah kıyıldı.
AK Parti, Şehitkamil, Güncel
Kaynak: AA