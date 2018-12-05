Şehitkamilli Gençler, Potada İyi Başladı

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:15



05 Aralık 2018 Çarşamba 12:15

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, 2018-2019 sezonunda Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep Büyük Erkekler Ligi'ne ikide iki yaparak başladı. Yeşil-siyahlı dev adamlar, parke üzerinde heyecanın hiç dinmediği müsabakalarda performanslarıyla basketbol severlerden tam not aldı.Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliği tarafından organize edilen Gaziantep Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde yeni sezon heyecanı Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şahinbey Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarla start aldı. 2 farklı grupta 16 takımın mücadele edeceği ligin şampiyonu Gaziantep'i gruplarda temsil etme hakkı elde edecek. Genç oyuculardan kurulu kadrosuyla 2018-2019 sezonuna 'merhaba' diyen Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, sezonun ilk iki maçında parke üzerinden galibiyetle ayrılmanın mutluluğunu yaşadı. Camcıoğlu Spor Kulübü ve Burak Eğitim Spor Kulübü ile karşılaşan yeşil-siyahlı dev adamlar, heyecanın hiç dinmediği karşılaşmalarda soyunma odasına galip dönmenin mutluluğunu yaşadı."Üst liglerde forma giyebilecek sporcular yetiştirmek istiyoruz"Yeni sezona galibiyetlerle başlamanın mutluluk verici olduğunu ifade eden Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Büyükler ve U18 Kategorisi Basketbol Takımları Antrenörü Cuma Ağcabay, sezonda geride kalan ilk iki maçlık müsabaka dönemi sonrasında değerlendirmede bulunarak, "2018-2019 sezonunda liglere katılan tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum. Ümit ediyorum ki sezon boyunca fair play çerçevesinde müsabakalar izleriz. Yeni sezona galibiyetlerle başlamak çok güzeldir. Yeşil-siyahlı formayı terleten sporcu grubumuzla her geçen gün parkeye daha güzel bir oyun yansıtmak için çok çalışıyoruz. Yeni bir takımız, altyapıdan yetişen oyuncularımızla dinamik, hırslı, heyecanlı bir ekip oluşturduk. Ligde güçlü rakiplerimiz var. Geçtiğimiz sezon değişen statü gereği profesyonel liglerde mücadele eden birçok deneyimli oyuncu şimdi mücadele ettiğimiz ligde forma giyiyor. Bu durumu gençlerimiz için avantaja çevirmek, onların müsabaka tecrübelerini arttırmak adına Büyük Erkekler Ligi'nde genç dev adamlara forma şansı verdik. Şehitkamil Belediyemizin ve Şehitkamil Belediye Spor Kulübü yönetimimizin en büyük arzusu üst liglerde uzun süre forma giyebilecek sporcuların yetişmesi. Bizde sezonluk planlamamızı bu doğrultuda yaptık. Desteklerini esirgemeyen tüm yöneticilerimize sporcularımız adına teşekkür ediyorum. Sezona galibiyetlerle başlayan sporcularımızı kutluyorum" dedi."Yeşil-siyahlı ekipler farklı kategorilerde parkeye çıkacak"2018-2019 sezonunda küçüklerden büyüklere uzanan yaş gruplarında 6 farklı ekiple mücadele edeceklerini belirten Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Basketbol Koordinatörü Bülent Erdoğan, yeni sezonla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Büyük Erkekler Basketbol Ligi ile yeni sezonastart verdik. Kısa bir zaman dilimi içerisinde altyapı yaş gruplarında da müsabaka dönemi başlayacak. Farklı yaş gruplarındaki sporcularımızın mücadele edeceği liglerde ana hedefimiz sporcu yetiştirmek. Mücadele edeceğimiz tüm liglerde hedefleri olan takımlar oluşturduk. Ancak sonuçlardan çok daha önemlisi sporcularımıza profesyonelliğe giden yolda yardımcı olabilmek. Basketbol emekçisi herkese yeni sezonda başarılar, tribünleri dolduran gizli kahramanlarımız değerli velilerimize ise seyir zevki yüksek bir müsabaka sezonu geçirmelerini diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP