Şehitler Abidesi dezenfekte ediliyor
Çanakkale tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yer alan Şehitler Abidesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü törenleri öncesi koro navirüse karşı dezenfekte çalışmaları yapılıyor.
14.03.2020 13:49 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:50
Çanakkale tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yer alan Şehitler Abidesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü törenleri öncesi koro navirüse karşı dezenfekte çalışmaları yapılıyor.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar bugün itibariyle hız kazandı. Bir yandan tören hazırlıkları devam ederken, bir yandan da tüm dünyayı tedirgin eden koronavirüs için Şehitler Abidesi bölgesinde dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Ziyaretçilerin yoğun olduğu bölgelerde çalışma yapan temizlik ekipleri, yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerin sağlıkları için çalışmalara aralıksız devam ediyor. Tuvalet, cami, seyir alanları ve insanların çoğunlukta olduğu bölgelere de el dezenfektanları koyulacağını belirten yetkililer, 18 Mart tarihine kadar Şehitler Abidesi tören alanındaki bölgelerin dezenfekte çalışmalarının süreceğini belirtti. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı yetkilileri, tören günü de giriş alanlarına ateş ölçerli termal kameralar koyulacağını kaydetti.
Bazı programlar iptal edildi
Öte yandan her yıl binlerce kişinin iştirak ettiği stadyum programı ve diğer faaliyetler iptal edilirken, bu yıl yalnızca Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni ile 14.30'da Şehitler Abidesi'nde tören yapılacak. - ÇANAKKALE
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar bugün itibariyle hız kazandı. Bir yandan tören hazırlıkları devam ederken, bir yandan da tüm dünyayı tedirgin eden koronavirüs için Şehitler Abidesi bölgesinde dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Ziyaretçilerin yoğun olduğu bölgelerde çalışma yapan temizlik ekipleri, yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerin sağlıkları için çalışmalara aralıksız devam ediyor. Tuvalet, cami, seyir alanları ve insanların çoğunlukta olduğu bölgelere de el dezenfektanları koyulacağını belirten yetkililer, 18 Mart tarihine kadar Şehitler Abidesi tören alanındaki bölgelerin dezenfekte çalışmalarının süreceğini belirtti. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı yetkilileri, tören günü de giriş alanlarına ateş ölçerli termal kameralar koyulacağını kaydetti.
Bazı programlar iptal edildi
Öte yandan her yıl binlerce kişinin iştirak ettiği stadyum programı ve diğer faaliyetler iptal edilirken, bu yıl yalnızca Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni ile 14.30'da Şehitler Abidesi'nde tören yapılacak. - ÇANAKKALE
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Kaynak: İHA
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