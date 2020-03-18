Şehitler Abidesi'nde sade tören
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümünde Şehitler Abidesi'nde sade bir tören düzenlendi.
18.03.2020 15:05 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:06
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümünde Şehitler Abidesi'nde sade bir tören düzenlendi.
Bütün dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de yayılmaya başlayan korona virüsü tehdidi, Türk tarihinin en büyük zaferlerinden olan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü törenlerini de etkiledi. Yapılacak büyük törenin yerine Şehitler Abidesi'nde bugün sade bir çelenk sunumu gerçekleştirildi. Törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, askeri erkan ve şehitlik ziyaretine gelen vatandaşlar katıldı. Atatürk büstüne çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından son buldu. Daha sonra Şehitler Abidesi'nin karşısında bulunan anıt mezarların olduğu alanda şehitler için dualar edildi. Duaların ardından protokol heyeti anıt mezarlara karanfil bıraktı. - ÇANAKKALE
Bütün dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de yayılmaya başlayan korona virüsü tehdidi, Türk tarihinin en büyük zaferlerinden olan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü törenlerini de etkiledi. Yapılacak büyük törenin yerine Şehitler Abidesi'nde bugün sade bir çelenk sunumu gerçekleştirildi. Törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, askeri erkan ve şehitlik ziyaretine gelen vatandaşlar katıldı. Atatürk büstüne çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından son buldu. Daha sonra Şehitler Abidesi'nin karşısında bulunan anıt mezarların olduğu alanda şehitler için dualar edildi. Duaların ardından protokol heyeti anıt mezarlara karanfil bıraktı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
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