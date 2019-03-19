Şehitler Anısına Fidanlar Toprakla Buluşturuldu

Adana
Valisi Mahmut Demirtaş
, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi
'nin 104. Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında 6. Mekanize Piyade
Tümen ve Garnizon Komutanlığınca düzenlenen fidan dikme etkinliğine katıldı.
Orgeneral İzzettin Çalışlar Kışlasında gerçekleşen etkinlikte, Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç'ın açış konuşmasının ardından "Şehitlik Ormanı"nın tanıtımı gerçekleştirildi.
Anısına fidan dikilecek Şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er Metehan İnaltekin, Şehit Piyade Er Hakan Atan
ve Şehit Muhabere Uzman Çavuş Samet Özkan'ın özgeçmişlerinin okunmasından sonra fidanlar toprakla buluşturuldu. Diktiği fidanların can suyunu veren Vali Mahmut Demirtaş, "Atalarımızın canları pahasına bizlere emanet ettiği cennet vatanımızı gerektiğinde aynı fedakarlık ve kararlılıkla koruyacağız" dedi.
Fidan dikim ve bakım etkinliğinin ardından Vali Demirtaş, beraberindekilerle şehitliği gezdi. Büyük Zafer ve Atatürk
konulu fotoğraf sergisi ziyaretiyle devam eden etkinlik, rölyef tanıtımı ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.
Etkinliğe Vali Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek
, Alparslan Türkeş
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz
ile şehit aileleri de katıldı. - ADANA
Mahmut Demirtaş, Adana, Piyade, Güncel
Kaynak: İHA