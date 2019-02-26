Şehitler Anısına Tırmandılar

Çankırı
'da bir grup sporcu, şehitleri anmak için Namaztepe'ye tırmandı.
Çankırı Dağcılık ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Spor Kulübü tarafından şehitleri anmak için yapılan tırmanışa 7 sporcu katıldı.
Bülbül Pınarı Mesire Alanı'ndan başlayan tırmanış, 1800 rakımlı Eldivan
Namaztepe zirvesinde son buldu.
Olumsuz hava koşullarına rağmen tırmanışı tamamlayan sporcular, burada şehitler anısına saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.
Şehitler için dua eden sporcular, daha sonra iniş yaparak etkinliği tamamladı.
Kulüp Başkanı Nuri Erkenci, yaptığı açıklamada, tırmanış boyunca yoğun sis ve karlı zemin olduğunu söyledi.
Yükseklik arttıkça sis yoğunluğunun da arttığını belirten Erkenci, zirvede havanın soğuması ve görüş mesafesinin kaybolmasının tırmanışı zorlaştırdığını vurguladı.
Erkenci, etkinlikte vatan için şehit düşenleri andıklarını dile getirdi.
Çankırı, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA