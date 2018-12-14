Şehitler Anısına Yetiştirilen Zeytin Fideleri Toprakla Buluştu

Gaziantep Üniversitesi
(GAÜN) İslahiye
Meslek Yüksekokulu öğrencilerince Zeytin
Dalı Harekatı'nda şehit olan Mehmetçiklerin aziz hatıraları anısına yetiştirilen zeytin fidanları toprakla buluşturuldu.
GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İslahiye Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Programı öğrencilerince, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerler anısına, yerleşkedeki serada yetiştirilen Gemlik
türü bin bodur zeytin fidesi, toprağa dikildi.
Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Ahmet Deveci, geçen yıl öğrencilerinin kendisine gelerek şehit Mehmetçikler anısına bir proje başlatmak istediklerini söylediklerini belirterek, şunları dile getirdi:
"Bu anlamlı projeyi hayata geçirdiğimiz için çok mutluyuz. Zeytin barışın simgesi. Askerlerimiz de vatanımızı korumak ve barışı tahsis etmek için orada şehit oldular. Seramızda öğrencilerimiz tarafından Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerimiz için yetiştirilen fideler, yerleşkemizde toprakla buluştu."
Deveci, İslahiye'nin zeytin üretimi için çok elverişli bir bölge olduğuna dikkati çekti.
Islahiye,Zeytin
14 Aralık 2018 Cuma 11:55