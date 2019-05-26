Türkiye
'de kış mevsiminin en uzun sürdüğü yerlerden Kars
'ın Sarıkamış
ilçesinde geç gelen ilkbahar ile doğa da farklı tonlara büründü.
Yağmurların ardından havaların ısınmasıyla çiçekler açtı, böcek türleri doğayı canlandırdı.
2 bin 300 rakımlı Soğuksu mevkisinde, sarı çiçek, papatya, ters lale, erik ağaçları tomurcuk açarken, arılar, kelebekler ve çeşitli böcekler de bu renk cümbüşüne katıldı.
Yaklaşık bir ay sürecek görsel şöleni takip eden doğasever ve fotoğrafçılar, açan güneşle çiçeklerin görsellerini çekmek için yöreye geliyor.
Sarıkamış
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Kaynak: AA