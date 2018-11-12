12 Kasım 2018, 17:26
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Şehitler Ebediyete Uğurlandı

Hakkari'de şehit düşen askerler, son yolculuklarına uğurlandı.

Hakkari'de şehit düşen askerler, son yolculuklarına uğurlandı.

Şehitlerden Topçu Çavuş Mehmet Kaşık'ı memleketi Kahramanmaraş'ta binlerce kişi uğurladı. Bir sonraki cenaze töreni, Gaziantepli Topçu Er Samet Kaymakçı için düzenlendi. Kaymakçı son yolculuğuna tekbirlerle çıktı. Şehitler, Yusuf Önder ile Melih Sancar da, baba ocakları olan İstanbul ve Antalya'da toprağa verildi.

Şırnak'ta Şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ömer Doğan ise memleketi Mersin'de vatan toprağına emanet edildi.

(İHA) Kaymakçı,Hakkari
12 Kasım 2018 Pazartesi 17:26