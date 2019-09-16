Haberler » Güncel » Haber

Şehitler Ede ve Üçkan'ın kanı yerde kalmadı

Tunceli kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ortak operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede ve Jandarma Uzman Çavuş Emre Üçkan'ın şehit edilmesi olayının faillerinden olduğu tespit edildi.

16.09.2019 15:40Şehitler Ede ve Üçkan'ın kanı yerde kalmadı
Tunceli kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ortak operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede ve Jandarma Uzman Çavuş Emre Üçkan'ın şehit edilmesi olayının faillerinden olduğu tespit edildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ortak operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi.
Operasyonda, etkisiz hale gerilen teröristin "Botan" kod adlı İbrahim Tatlı olduğu belirlendi.
Teröristin, 11 Haziran'da Tunceli kırsalında, Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede ve Jandarma Uzman Çavuş Emre Üçkan'ın şehit olmasına, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İbrahim Yıldız ve Jandarma Uzman Çavuş Hasan Çakmak'ın yaralanmasına neden olan saldırının faillerinden olduğu belirlendi.
Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden "Zınar" kod adlı Hayrettin Akdoğan da 27 Ağustos'ta Tunceli İl Jandarma Komutanlığının gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirilmişti.

Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Tunceli, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:53 Zonguldak'ta darp edilen gazi taburcu oldu
16:52 Erdoğan rusya devlet başkanı vladimir putin ile heyetlerarası görüştü
16:52 İsviçre'de FETÖ'cülerin iltica başvurusunda patlama
16:52 Avcılar'da sokak ortasındaki çatışmadan yeni görüntüler
16:52 Kars'taki silahlı kavganın zanlısı 11 adrese eş zamanlı operasyonla yakalandı
16:52 Zonguldak'tan kısa kısa
16:52 Sosyolog Acar: "Malazgirt için çalıştay düzenlenmeli, tanıtım ve festivaller yapılmalı"