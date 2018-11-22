Şehitler Fidanlar ile Yaşayacak

22 Kasım 2018 Perşembe 14:13



22 Kasım 2018 Perşembe 14:13

– KARTAL Belediyesi, doğayı koruma ve zenginleştirme çalışmaları kapsamında bir proje hayata geçirdi. Kartal Gönüllüleri Platformu ile birlikte düzenlenen 'Şehitler İçin Bir Fidan da Senden' adlı etkinlik kapsamında Esentepe Mehmet Ali Büklü Parkı'nda şehit polis ve askerler adına fidan dikildi.Etkinliğe, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Feyyaz Kaynak, Nuran Keriş, Cengiz Türkmen, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri Yusuf Altay, Mehmet Tirgil, Kartal Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Nur Gülmez Bel, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars, Park ve Bahçeler Müdürü Ali Çelik, Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Çoban, İmar ve Şehircilik Müdürü Müjgan Özer, Kartal Gönüllüleri Platformu Başkanı Hülya Çimen Koyun, Kartallı Muhtarlar, platformun üyeleri ve Kartallılar katıldı.ETKİNLİK İTHAF EDİLĞİ KİŞİLER AÇISINDAN ANLAMLIKartal Gönüllüleri Platformu Başkanı Hülya Çimen Koyun, "Kartal Belediyesi olarak doğayı korumak ve yeşil alanları artırmak konusunda başkanımızın liderliğinde başarılı çalışmalara imza atıyoruz; ancak bu etkinlik, ithaf edildiği kişiler açısından çok anlamlı. Bu minvalde tüm şehit ve askerlerimizi minnetle anıyor, ruhları şad olsun diyorum" ifadelerini kullandı. - İstanbul