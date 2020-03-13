Şehitler için 510 bin adım atarak Çanakkale'ye geldi
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'dan yola çıkan Çanakkale gazisi torunu ve Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, 510 bin adım atarak Çanakkale'ye ulaştı.
13.03.2020 12:53 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:54
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul 'dan yola çıkan Çanakkale gazisi torunu ve Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş , 510 bin adım atarak Çanakkale'ye ulaştı.
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünde şehitler için İstanbul'un Bağcılar ilçesinden elinde Türk bayrağı ile yola çıkan Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş ve beraberindeki iki kişi Çanakkale'ye ulaştı. Saffet Gümüş, kordon boyunda bulunan Truva Atı önünde vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı. İstanbul'dan Çanakkale'ye 510 bin adımla geldiğini belirten Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, "2 Mart tarihinde Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'dan almış olduğum bayrağı, 400 kilometre yürüyerek 510 bin adım atarak, şükürler olsun bugün Çanakkale'ye geldik. Bugün saat 15.00'da vali yardımcımız ile görüşeceğiz. Şehitler yolunda 510 bin adım attık. Çanakkale bir şehir adı değildir. Çanakkale Türkiye'nin kurtuluşu, Türkiye'nin var oluşu demektir. Çanakkale Türkiye'nin anasıdır. Ben gazi torunuyum, dedem 57. Alay'da savaşmış bir gazidir. Çanakkale duygusal bir yerdir, onun için kudretini bilmek gerek. Çanakkale'de yaşananları gençlere iyi anlatmak gerek. Bundan 105 yıl önce bizi yönetebilmek için yedi düvel bir olmuş; bizi bölmek, parçalamak, bayrağımızı indirmek istemişlerdir. Şu an Türkiye'mize bakıyoruz, karşımızda 77 düvel var. Tokat 15'li torunu olarak ben de buradan şunu söylüyorum; bizi bölemeyeceksiniz, bizi parçalayamayacaksınız, Türk halkı 105 yıl önce sizleri nasıl Çanakkale'de topsuz tüfeksiz yokluk içinde yenmişse, güçlü bir Türkiye var, güçlü bir lider var ülkenin başında. Bundan 15-20 gün önce bizleri ve sınırlarımızı korumak için İdlib'e giden 34 tane kahraman evladımız, şehitlerimiz var, onların mekanları cennet olsun. Bu vatan şehit verecek, ama niçin şehit verecek? Toprak için şehit verecektir. Kur'an için şehit vereceğiz, ezan için şehit vereceğiz, bayrak için şehit vereceğiz o yüzden mekanları cennet olsun şehitlerimizin" dedi.
Gümüş yaptığı açıklamanın ardından, vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıp, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - ÇANAKKALE
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünde şehitler için İstanbul'un Bağcılar ilçesinden elinde Türk bayrağı ile yola çıkan Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş ve beraberindeki iki kişi Çanakkale'ye ulaştı. Saffet Gümüş, kordon boyunda bulunan Truva Atı önünde vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı. İstanbul'dan Çanakkale'ye 510 bin adımla geldiğini belirten Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, "2 Mart tarihinde Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'dan almış olduğum bayrağı, 400 kilometre yürüyerek 510 bin adım atarak, şükürler olsun bugün Çanakkale'ye geldik. Bugün saat 15.00'da vali yardımcımız ile görüşeceğiz. Şehitler yolunda 510 bin adım attık. Çanakkale bir şehir adı değildir. Çanakkale Türkiye'nin kurtuluşu, Türkiye'nin var oluşu demektir. Çanakkale Türkiye'nin anasıdır. Ben gazi torunuyum, dedem 57. Alay'da savaşmış bir gazidir. Çanakkale duygusal bir yerdir, onun için kudretini bilmek gerek. Çanakkale'de yaşananları gençlere iyi anlatmak gerek. Bundan 105 yıl önce bizi yönetebilmek için yedi düvel bir olmuş; bizi bölmek, parçalamak, bayrağımızı indirmek istemişlerdir. Şu an Türkiye'mize bakıyoruz, karşımızda 77 düvel var. Tokat 15'li torunu olarak ben de buradan şunu söylüyorum; bizi bölemeyeceksiniz, bizi parçalayamayacaksınız, Türk halkı 105 yıl önce sizleri nasıl Çanakkale'de topsuz tüfeksiz yokluk içinde yenmişse, güçlü bir Türkiye var, güçlü bir lider var ülkenin başında. Bundan 15-20 gün önce bizleri ve sınırlarımızı korumak için İdlib'e giden 34 tane kahraman evladımız, şehitlerimiz var, onların mekanları cennet olsun. Bu vatan şehit verecek, ama niçin şehit verecek? Toprak için şehit verecektir. Kur'an için şehit vereceğiz, ezan için şehit vereceğiz, bayrak için şehit vereceğiz o yüzden mekanları cennet olsun şehitlerimizin" dedi.
Gümüş yaptığı açıklamanın ardından, vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıp, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
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