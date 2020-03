Şehitler için evlerden Kur'an sesleri yükseldi

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilciliğince geleneksel olarak her ayın son haftası şehitler için okutulan mevlidin bu ay 195.'si gerçekleştirildi. EMŞAV 16 yıl sonra ilk kez evlerde mevlit programı düzenledi.Şehitler için EMŞAV binasında her ayın son haftası anma program düzenleniyordu. Korona virüsü tedbirleri çerçevesinde bu kez evlerde okunan Kur'an-ı Kerim ve dualar ile tüm şehitlerin ruhuna hediye edildi. Konu ile ilgili açıklamada bulunan EMŞAV Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, "EMŞAV olarak her ay düzenli olarak şehitlerimiz anma programı düzenliyorduk. Salgın hastalığından dolayı bu ay ki 195. anma programımızı evlerimizden dua ederek andık. WhatsApp gruplarından da faydalanarak çok sayıda şehit yakını, gazi ve gönül dostumuzun katılımı ile evimizden anma programı yaptık. Vatan için şehadet şerbeti içen kardeşlerimize rahmet diliyoruz. Korona virüsünde kurtulmak için evlerden yapılan duaların kabul olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA