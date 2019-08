Şehitler için farkındalık oluşturmak için motosikletleriyle Afrika'ya gittiler

Şehitler için farkındalık oluşturmak için motosikletleriyle Afrika 'ya gittiler15 bin kilometre yol kat edecek olan motosiklet tutkunları, şehit aileleri derneği başkanının mektubunu büyükelçiliklere ulaştıracakKAYSERİ - Kayserili motosikletçiler Mustafa Özdemir ve Yusuf Şentürk, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan'dan aldıkları mektubu 15 bin kilometre yol kat ederek 24 ülkenin büyükelçiliklerine ulaştıracak. Kayserili motosikletçiler Mustafa Özdemir ve Yusuf Şentürk, Afrika gezisi öncesinde Kartal Şehitliği'ne gelerek, dua etti. Burada 2 motosikletçiyi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan da yalnız bırakmadı. Motosikletçiler daha sonra edilen duanın ardından yola çıktı.Motosikletçi Mustafa Özdemir, "Şehitlerimiz için farkındalık oluşturmak amacıyla Kayseri'den 15 bin kilometre yol kat edip, 24 ülkeyi aşarak şehitlerimiz için Afrika'ya yolculuğumuz başlayacak. Afrika'nın Batı Sahra Çölüne kadar gideceğiz. Atlas dağlarında şehitlerimiz için İstiklal Marşı'nı söyleyeceğiz ve bayrağımızı dalgalandıracağız. Onlar için bir Fatiha okuyacağız ve dönüş yolculuğumuz o şekilde başlayacak. Bizlere destek olan tüm gönül dostlarımızdan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan'da, "Bundan tam 948 yıl önce ecdadımızın Anadolu'nun kapılarını açması ve ecdadımızın canlarıyla bize emanet ettiği bu vatan topraklarını yarınlara taşıyoruz. Bu kolay olmadı. Bunun bedeli can ve kan ile oldu. Bu can ve kanla bugünlere getirdiğimiz vatanı bundan sonra da Allah'ın izniyle biz aynı şekilde gelecek nesle taşıyacağız. Ecdadımız 948 yıl önce Türklüğün sesini dünyaya duyurmuş, daha sonrada Türk'ün değil bütün İslam alemini de sahiplenmesiyle dünyada hüküm sürmüştür. Bizler üzerimize düşen ahde vefa borcuyla şehitlerimize sahip çıkmanın ne olduğunu, şehitliğin gaziliğin ne olduğunu ve onun da bütün dünya tarafından algılanması için bu şekildeki etkinliklere önem veriyoruz" şeklinde konuştu.Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ise, "Bu ülke için can veren tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Cennet gibi bir vatanda yaşıyoruz. Cennet gibi bir vatanda yaşamak çok da zahmetsiz olmuyor. Ülkemizin lokasyonu itibariyle yaşadığımız sorunlar ve sıkıntılar var. Şehitler veriyoruz ve vermeye de devam ediyoruz. Çünkü biz Anadolu'yuz. Anadolu, ana gibi herkese kucağını açıyor. Herkese ev sahipliği yapıyor ve mazlumun yanında yer alıyor" ifadelerini kullandı.