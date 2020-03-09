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Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi tarafından şehitler için düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar yapıldı.

09.03.2020 09:48 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:48
Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu
Zonguldak 'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi tarafından şehitler için düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar yapıldı.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen eğlence programı Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından yapılan saldırıda askerlerimizin şehit edilmesi nedeniyle iptal edildi. Başkan Demirtaş eğlence programı yerine Gülüç Belediyesi Düğün Salonu'nda şehitler için Kur'an-ı Kerim okuttu. Yapılan duaların ardından konuşan Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, vatanın bölünmez bütünlüğü için şehit olanlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Milleti'ne bir kez daha sabırlar dileyerek gazilere ise şükranlarını sundu. Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Demirtaş, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne kast eden hiçbir saldırı ve oyunun başarıya ulaşamayacağını söyledi. Programa AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ZONGULDAK
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Kaynak: İHA

Etiketler : Zonguldak, Gülüç, Güncel
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