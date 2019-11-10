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Şehitler için mevlidi şerif okutuldu

Kilis Gelişim ve Kalkınma Topluluğu tarafından Mustafa Kemal Atatürk ve Şehitleri için Mevlit-i Şerif okutulduktan sonra yemek ikramında bulunuldu.

10.11.2019 15:40 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:46Şehitler için mevlidi şerif okutuldu
Gelişim ve Kalkınma Topluluğu tarafından Mustafa Kemal Atatürk ve Şehitleri için Mevlit-i Şerif okutulduktan sonra yemek ikramında bulunuldu.

Yaşar Aktürk taziye evinde gerçekleştirilen programa siyasi parti il başkanları, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kilis Gelişim ve Kalkınma Topluluğu Başkanı Haşim Özyurt, Kısa süre önce kurulum işlemlerini tamamlanan Kilis Gelişim ve Kalkınma Topluluğu olarak ilk etkinliği 10 Kasım tarihinde yapmaya karar verdiklerini ifade ederek, "Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için Kilis Vakfı Başkanı Yaşar Aktürk'ün katkılarıyla bir mevlit programı düzenledik. Mevlit-i Şerif'e katılan ve yemek programına iştirak eden herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KİLİS

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Kilis, Yaşam

Kaynak: İHA

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