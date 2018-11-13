Şehitler İçin Mevlit-i Şerif Okutuldu

Malkara
ilçesinde şehitler için Mevlit-i Şerif okutuldu.
Malkara Belediyesi Gazi Ömer Bey Camisi'nde öğle namazı öncesi mevlit programı düzenlendi.
Programda tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Programa Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul
, AK Parti
İlçe Başkanı Gökhan Şentürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erdem Murat Tatlı, Emniyet Müdürü Sertan Topkaya, İlçe Jandarma
Bölük Komutanı Bnb. Murat Kızıltan daire amirleri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Okunan Mevlid- i Şerif sonrasında vatandaşlara yemek ikram edildi.