Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

Türk Polis
Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü etkinlikleri şehitler için okutulan mevlit ile başladı.
Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü ve 10 Nisan
Polis Bayramı etkinlikleri kapsamında Adıyaman
Emine Uyumaz Camii'nde şehitlerimiz için mevlit okutuldu. İkindi namazının ardından okutulan mevlide Emniyet Müdürü Metin Alper
'in yanı sıra teşkilat mensupları, çeşitli kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.
Mevlit programının ardından camiden çıkan kişilere lokum ikramda bulunuldu. - ADIYAMAN
10 Nisan, Adıyaman, Polis, Güncel
Kaynak: İHA