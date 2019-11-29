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Şehitler için mevlit okutuldu

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi tarafından şehitler için mevlid-i şerif okutuldu.

29.11.2019 18:02 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:05

Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şubesi tarafından şehitler için mevlid-i şerif okutuldu.

Derneğin Büyükşehir Belediyesi Hayrullah Mahallesi taziye evinde düzenlediği mevlitte Kur'an-ı Kerim tilavetinin yanı sıra şehitler için dua edildi.

Kahramanmaraş İl Müftülüğüne bağlı Müftü Muhammet Gevher Kur'an Eğitim Merkezi'nde hafızlık eğitimi alan öğrenciler ve eğitmenlerinin okuduğu mevlite Garnizon Komutanı Albay Emin Mehmet Terzioğlu, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, jandarma ve polisler, şehit yakınları ile gaziler katıldı.

Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her ay şehitleri anma adına Mevlid-i Şerif okuttuklarını belirtti.

Bu ay ki programın da anlamlı bir döneme denk geldiğini dile getiren Karaman, "Milli Mücadelemizin kıvılcımının ateşlendiği Kahramanmaraş'ın 100. yıl dönümüne denk getirdik. Çok da anlamlı oldu. Tüm şehitlerimiz rahmet ve minnetle anarak mevlit programımızı tamamladık." dedi.

Şehitler için mevlit okutuldu

Kahramanmaraş, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA


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