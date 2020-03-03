BURDUR'da şehitler için mevlit okutuldu ve helva dağıtıldı.

Burdur Belediyesi öğle namazından önce salı pazarında şehitler için helva dağıttı, Pazar Camii'nde ise Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Bahar Kalkanı harekatında ve sınırımız ötesinde nerede Mehmetçiğimiz varsa Allah onlara güç kuvvet versin, esirgesin ve sağ salim sevenlerine kavuşmayı kısmet etsin. Geçen hafta İdlib'de kaybettiğimiz şehitlerimiz için, belki onların buna ihtiyacı yok ama onları anma adına mevlidi şerif okutarak, helva dağıtıyoruz. İnandığımız kutsal kitabımızda Bakara suresinin 154'üncü ayetinde şehitler için 'Allah yolunda öldürülenler ölü değillerdir, onlar diridir der yüce yaradan' bizim yapacağımız hiçbir hayra ihtiyaçları yok. Onlar, Allah katında en kıymetli makamdalar. Bu vatan için kanını canını dökmüş evlatlarımızın hatırlanması için bir nebze olsun bu hissiyatı, maneviyatı hissedebilmek için buradayız. Allah dualarımızı kabul etsin, Allah Mehmetçiğimizin yanında olsun. Ülkemizin her noktasında sınır boylarında bizler için mücadele eden vatan evlatlarını Allah esirgesin. Allah kabul etsin dedi.