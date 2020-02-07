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Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

Kütahya'da sosyal medyada bir araya gelen "Kütahya İçin El Ele Platformu" üyeleri Cuma namazı sonrası mevlit okutup helva dağıttı.

07.02.2020 20:33 | Son Güncelleme: 07.02.2020 20:33Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı
'da sosyal medyada bir araya gelen "Kütahya İçin El Ele Platformu" üyeleri Cuma namazı sonrası mevlit okutup helva dağıttı.

Kütahya İçin El Ele Platformu yönetiminden yapılan açıklamada, "Son dönemde, Yunan vekilin bayrak provokasyonu, 'te verilen şehitler, depremler, çığ felaketleri ve uçak kazası gibi bizi manevi açıdan üzen olaylar oldu. Bunların tekrarlanmaması için, bugün ilimiz Yeşil Cami'de, Cuma namazı sonrası mevlit okutup helva dağıttık. Rabbim memleketimizi her türlü bela ve kazalardan korusun. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Kütahya İçin El Ele Platformu olarak, sosyal medya üzerinde güzel bir birliktelik oluşturduk. Bu birlikteliğin herkese örnek olması en büyük temennimiz" denildi. - KÜTAHYA

Kütahya, İdlib, Yaşam

Kaynak: İHA

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