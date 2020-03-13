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Şehitler için yürüyen gazi torunu, Çanakkale?ye ulaştı

Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yılı nedeniyle şehitler anısına İstanbul'dan yola çıkan Çanakkale Savaşı gazisi torunu ve Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Çanakkale'ye ulaştı.

13.03.2020 15:09 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:09
Şehitler için yürüyen gazi torunu, Çanakkale?ye ulaştı

Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yılı nedeniyle şehitler anısına İstanbul'dan yola çıkan Çanakkale Savaşı gazisi torunu ve Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş , Çanakkale'ye ulaştı.

Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yılı nedeniyle şehitler anısına İstanbul'un Bağcılar ilçesinden Bağcılar Belediyesi'nin desteğiyle elinde büyük bir Türk bayrağı ile yola çıkan ve eski dönem askeri kıyafet giyen Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Çanakkale'ye geldi. Çanakkale ulaşan Saffet Gümüş Truva Atı önünde vatandaşları bayrak dağıtarak, fotoğraf çektirdi.

'ŞEHİTLER YOLUNDA 510 BİN ADIM ATTIK'

Çanakkale Savaşı gazisi torunu ve Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, 2 Mart'tan beri yollarda olduğunu belirterek, "Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'dan almış olduğum Türk bayrağıyla 400 kilometre yürüyerek, 510 bin adım atarak bugün Çanakkale'ye geldik. Şehitler yolunda 510 bin adım attık. Çanakkale bir şehir adı değildir. Çanakkale, Türkiye'nin kurtuluşu, varoluşu demektir. Çanakkale Türkiye'nin anası, Türkiye'nin varoluşudur. Ben gazi torunuyum. Dedem 57'nci Alay'da savaşmış gazi oldu. Çanakkale duygusal yer. Kaderinin, kıymetini bilmemiz gerek. Çanakkale'yi gençliğe iyi anlatmak gerek. Bundan 105 yıl önce 7 düvel bir olmuş bizi bölmek, parçalamak, bayrağımızı indirmek, bizi yönetmek için. Şunu söylüyorum bizi bölemeyeceksiniz, parçalayamayacaksınız" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Tokat, Gümüş, Güncel

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