Şehitler için yürüyüş ve motosiklet konvoyu
Hatay'ın Samandağ ilçesinde Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerler için saygı yürüyüşü ve motosiklet konvoyu düzenlendi.
08.03.2020 12:53
Hatay 'ın Samandağ ilçesinde Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerler için saygı yürüyüşü ve motosiklet konvoyu düzenlendi.
Bir araya gelen motosikletli grup İdlib'teki hain saldırı sonucu şehit düşen askerler için konvoy yaparak Samandağ'ı turladılar. Yürüyüş yapan gruptakiler ise ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Vatan sana canım feda" sloganları attı.
Grup, daha sonra şehitler için dua edip, İstiklal Marşı okuyarak yürüyüşü sonlandırdı. - HATAY
Bir araya gelen motosikletli grup İdlib'teki hain saldırı sonucu şehit düşen askerler için konvoy yaparak Samandağ'ı turladılar. Yürüyüş yapan gruptakiler ise ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Vatan sana canım feda" sloganları attı.
Grup, daha sonra şehitler için dua edip, İstiklal Marşı okuyarak yürüyüşü sonlandırdı. - HATAY
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Şehitler için yürüyüş ve motosiklet konvoyu
Manşet
Haberler
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Güncel
Havada gerilim! Keşif yapan Rus uçağını İngiliz uçakları taciz etti
Güncel
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a, Putin kendi kahvaltısını önerdi
Güncel
Kapalıçarşı'da 16 metrekarelik dükkan 11 milyon 812 bin liradan satışa çıkarıldı
Güncel
"Hastayım" diyerek vatandaşlardan para dilenen kadın, yarım günde tam 250 lira topladı
Güncel
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Güncel
Kadir Şeker iddianamesinde sona gelindi: Sırt çantasındaki toprak arbede yaşanan parktaki toprakla örtüştü
Güncel
Doğum gününü kutlayan Işın Karaca sevgilisini öpücüklere boğdu