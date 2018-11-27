Şehitler Memleketlerine Uğurlandı

Sancaktepe
'de, dün askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerin cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.
Sancaktepe'de dün eğitim faaliyetleri kapsamında uçuşunu gerçekleştirirken düşen helikopterde buluna ve şehit olan Kara Pilot
Albay Göksenin Aytural, Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever
, Teknisyen Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli ve Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan
için Sultan Abdülhamid Han
Hastanesi'nde düzenlenen törene İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya, İBB
Başkanı Mevlüt Uysal
, 1. Ordu
Komutanı Musa Avsever, şehit aileleri ve yakınlarının yanı sıra subay ve astsubaylar katıldı.
Törende şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasının ardından İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz
tarafından dua edildi.
Yapılan duanın ardından şehitlerin cenazesi uğurlandı. Tören basına kapalı gerçekleşti.
Pilot,İstanbul,Sancaktepe