Haberler » 3. Sayfa » Şehitler memleketlerine uğurlanıyor - Haberler

Şehitler memleketlerine uğurlanıyor

Suriye'nin Resulayn kentinin güneyinde yol kontrolü yaparken PKK/YPG'li teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan 4 asker için uğurlama töreni düzenleniyor.

09.01.2020 11:23 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:43Şehitler memleketlerine uğurlanıyor
'nin kentinin güneyinde yol kontrolü yaparken PKK/YPG'li teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan 4 asker için uğurlama töreni düzenleniyor.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yer alan Suriye'nin Resulayn kentinin güney kırsalında yol kontrolü yaparken PKK/YPG'li teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği hain saldırıda şehit olan İstihkam Astsubay Sinan Köse, İstihkam Uzman Çavuş Erol Yanık, Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut ve Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç için Şanlırfa'da tören düzenleniyor. Şehitlerin naaşı düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlanacak. - ŞANLIURFA

Resulayn, Suriye, YPG, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:56  İran'da füzeyle düşürüldüğü öne sürülen uçağın patlama anı kamerada! - Haberler
12:51  Video | Papa Francis bir rahibenin öpücük talebini 'ısırmaması' şartıyla kabul etti - Haberler
12:51  Bakan Turhan: "5 bin 509 kilometre daha yeni hattımızı tamamlayarak 17 bin 525 kilometre demiryolu... - Haberler
12:50  İran'da düşen uçağın patlama anının görüntüleri ortaya çıktı - Haberler
12:49  İranlı çocuklara Kasım Süleymani fotoğrafının önünde secde ettirildi - Haberler
12:48  Tekirdağ'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
12:27  Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri: Uçak, füze veya bomba ile düşürülmüş olabilir - Haberler
12:01  Kraliyet ailesinden ayrıldıklarını duyuran Meghan Markle, açıklamadan önce evlilik yüzüğünü takmadı - Haberler
11:51  Son dakika: İran'dan ABD'ye yeni tehdit: Daha sert intikam yakında - Haberler
10:45  Cüzdanın sahibini arıyormuş gibi yapıp içinden çaldığı paralarla hesap ödedi - Haberler
9.01.2020 13:02:15