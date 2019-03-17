Şehitler Müzesinin Temeli, İstanbul'un Fetih Gününde Atılacak

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Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Şehitler Müzesi'nin temelini, İstanbul'un fetih tarihi olan 29 Mayıs'ta atacaklarını açıkladı.Kepez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Ak Parti Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, MHP Kepez İlçe Başkanı Mehmet Seyyar'ın düzenlediği toplantıda Kanal Mahallesi sakinleriyle buluştu.MHP İlçe Başkanı Mehmet Seyyar, yaptığı konuşmada Tütüncü'nün seçim beyannamesindeki 123 projesinden bir tanesinin Şehitler Müzesi olduğunu anımsatarak, "Hepimizin emaneti, hassasiyeti olan; ezan dinmez, bayrak inmez diye mücadele verirken toprağa verdiğimiz yiğitlerimiz, şehitlerimiz için Şehitler Müzesi kuruyor. Onlar PKK ile yürürken, bizim yürüdüğümüz adayımız ise milletiyle beraber yürüyor." ifadesini kullandı."Müzeyi, şehit aileleri ve Türk milliyetçileriyle kuracağız"Şehitlerin aziz hatıralarını Kepez'de yaşatacaklarını belirten Başkan Hakan Tütüncü de, konuşmasında şunları söyledi: "Antalya Şehitler Müzesi'nde, Kurtuluş Harbi'nde, 1. Dünya Savaşı'nda, Kore'de, Kıbrıs çıkarmasında ve özellikle son 40 yılda bölücü PKK ve diğer terör örgütleriyle mücadele sırasında en değerli varlığı olan canından vazgeçen Antalya'nın bütün şehitlerinin hatırasını yaşatacağız. Şehitlerimizin isimleriyle, fotoğraflarıyla, özel eşyalarıyla hatıralarını yaşatacağımız bu müzeyi, Türk milliyetçileri ve şehit aileleri ile birlikte 2019 yılı içerisinde kuracağız ve açacağız."Müzenin temel atma töreni 29 Mayıs'taTütüncü, müze binasının temel atma törenini 29 Mayıs'ta yapacaklarını kaydederek, "Neden 29 Mayıs? Sultan Fatih, hepimiz için çok önemli bir değer ve 21 yaşında bir çağı açıp, bir çağı kapatan bir lider. İstanbul'un fethi de Türk tarihinde çok önemli bir yere sahip. Peygamber Efendimizin (SAV) 'İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur.' müjdesine nail olan güzel askerlerin ruhlarını, Antalyalı ve tüm şehitlerimizin ruhlarını şad etmek üzere İstanbul'un fethinin 566. Yıldönümünde, 29 Mayıs'ta müzenin temelini atacağız." açıklamasını yaptı.Şehitler Müzesi Türkiye'ye örnek olacakAntalya Şehitler Müzesi'nin, Türkiye'ye örnek olacağına işaret eden Başkan Tütüncü, "Bundan 30-40 yıl sonra Antalya'ya, Kepez'e gelecek olan misafirlerimiz, o müzeye geldiklerinde şehitlerimizin hatıralarıyla buluşacaklar. Bu yönüyle de bu müze, Türkiye'de bir ilk olacak ve belki bu yanıyla Kepez diğer şehirlerimize örnek de olacak. Kepez aynı zamanda çok farklı bir milli ve manevi duygunun da Türkiye'de örnek bir proje ile filizlendiği bir yer haline gelecek. Başkaları sırtını terör örgütlerine, PKK/PYD'ye dayaya dursun, biz sırtımızı necip Türk milletine ve Rabbimize dayadık. Antalya Şehitler Müzesi de bu anlayışımızın ürünüdür." diye konuştu.Cumhur ittifakının Kepez'de et tırnak gibi olduğunun altını çizen Tütüncü, "MHP'li, AK Partili meclis üyelerimiz, aralarında hiçbir fark gözetmeksizin birlik ve beraberlik içerisinde çalışıyorlar. Tabanda aynıyız, teferruatta da demeleri son derece anlamlıdır. 123 projemizi, gerçekleştirdiğimiz de her şeyin çok daha güzel olduğu bir Antalya'yı, Kepez'i yaşayacağız." diyerek konuşmasını tamamladı. - ANTALYA