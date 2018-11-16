Büst Hırsızlarından Atatürk ve Demirel Hassasiyeti

Isparta'da 26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı'na konulan 10 Türk büyüğünden 9'unun büstü, çalındı. Aynı alandaki Halil Ethem Eldem büstü ile parkın farklı bir noktasında bulunan Mustafa Kemal Atatürk ve 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in büstlerine ise dokunulmadı.

PARKA TÜRK BÜYÜKLERİNİN BÜSTLERİ KONULDU

Isparta Belediyesi tarafından, Birinci Dünya Savaşı'ndaki Çanakkale, Kafkas, Filistin ve Irak cepheleri ile Kıbrıs Barış Harekatı ve terörle mücadele sırasında şehit düşen Ispartalı 1250 şehit için 2013 yılında Demirköprü mevkiinde '26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı' yapıldı. İçinde Şehitler Anıtı'nın da bulunduğu parka, 'Isparta'nın Yetiştirdiği Büyüklerimiz' adıyla da yine Isparta'da doğup büyüyen 10 siyaset, sanat ve bilim insanının büstleri konuldu.

ATATÜRK VE DEMİREL BÜSTLERİNE DOKUNMADILAR

10 bronz büstten 9'u, geçen çarşamba günü gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çalındı. Aynı alandaki Halil Ethem Eldem büstü ile parkın farklı bir noktasında bulunan Mustafa Kemal Atatürk ve 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in büstlerine ise dokunulmadı.

EMNİYETE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ümit Kaçar, büstlerin geçen çarşamba günü 01.00- 05.00 saatleri arasında çalındığını tespit ettiklerini kaydetti. 'Isparta'nın Yetiştirdiği Büyüklerimiz' köşesinde bulunan 'Mehmet Efe', 'Süleyman Acar', 'Muhsin Ertuğrul', 'Hasan Hilmi Dilmen', 'Hafız İbrahim Demiralay', 'Hacı Hüseyin Hüsnü Özdamar', 'Ağlarcızade Mustafa Hakkı Ağlarcı', 'Böcüzade Süleyman Sami Bey' ve 'Osman Hamdi' büstlerinin çalındığını kaydeden Kaçar, "Emniyete giderek suç duyurusunda bulunduk. Büstler bulunursa tahrip edilmemiş ise yerlerine montajı yapılacak. Eğer bulunmazsa yenilerini yapacağız" dedi.