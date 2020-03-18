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Şehitler sade bir törenle anıldı

Korona virüsü salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıldönümü protokol tarafından anıta çelenk koyulması ve yapılan dua ile sade bir şekilde anıldı.

18.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:36
Şehitler sade bir törenle anıldı
Korona virüsü salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıldönümü protokol tarafından anıta çelenk koyulması ve yapılan dua ile sade bir şekilde anıldı.

Çanakkale Zaferi dolayısıyla Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen anma programı Garnizon Şehitliği Büstü'ne çelenk sunma töreni ile başladı. Bafra Asri Mezarlık Garnizon Şehitliği'nde bulunan şehitler için kabirleri başında dualar edildi. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitlik defterini imzalayan Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, "Şehitlerimizin huzurunda onları saygıyla, minnetle yad ediyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.

İlçe Müftüsü Necmettin Kayar tarafından okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından protokol, şehit mezarlarını ziyaret ederek çiçek bıraktı. Daha sonra kaymakam Ertürkmen ve beraberindeki heyet şehitlik dışında mezarları bulunan Şehit Asteğmen Fatih Baykut, Piyade Asteğmen Avni Kolbaş, Şehit Polisler Oktay Uçar ve Ali Kesimoğlu'nun mezarlarını ziyaret ederek dua okudular.

Programa Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Turgut Türkmen, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Fatih Özer, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ve şehit dernekleri temsilcileri katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler : Çanakkale, Güncel

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