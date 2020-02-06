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Şehitler törenin ardından memleketlerine uğurlandı

Van'da çığ felaketinde şehit düşen askerler ve güvenlik korucularının naaşları, düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

06.02.2020 10:56 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:18Şehitler törenin ardından memleketlerine uğurlandı
Van'da çığ felaketinde şehit düşen askerler ve güvenlik korucularının naaşları, düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Van'da yaşanan çığ felaketinde şehit düşen askerler ve güvenlik korucuları ile Hakkari'de el bombasının patlaması sonucu şehit düşen asker için Van Jandarma Filo Komutanlığında tören düzenlendi. Törende şehitlerin büyük üzüntü yaşayan yakınları ağıtlar yaktı. Törenin ardından 12 şehit askerin naaşı Türk Hava Kuvvetlerine ait kargo uçaklarıyla memleketlerine uğurlanırken, şehit korucuların ve itfaiye erlerinin naaşları da toprağa verilmek üzere Van merkez ve Çatak ilçesine gönderildi. - VAN

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Kaynak: İHA

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