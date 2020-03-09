Şehitlere dua programı
Marmaraereğlisi Müftülüğü İlahi Grubu'nca, Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu Konferans salonunda "İdlib Şehitlerine Dua Programı" gerçekleştirildi.
09.03.2020 15:43 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:43
Marmaraereğlisi Müftülüğü İlahi Grubu'nca, Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu Konferans salonunda "İdlib Şehitlerine Dua Programı" gerçekleştirildi.
Marmaraereğlisi Müftülüğü İlahi Grubu'nca, Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu Konferans salonunda "İdlib Şehitlerine yönelik Dua Programı" düzenlendi. Program kapsamında İlahi Grubu üyeleri Cüneyt Arslan, Burak Öz, M. Murat Arslan ve Mahmut Açıkgöz 'ün okuduğu farklı makamlardan ilahiler öğrenciler tarafından büyük bir beğeniyle takip edildi. Okunan ilahilerin ardından İlçe Müftüsü Muhammed Ali Özer, başta İdlib şehitleri olmak üzere geçmişten günümüze vatan topraklarının muhafazası için kanını akıtan, canını feda eden tüm şehitler için dua etti. - TEKİRDAĞ
Marmaraereğlisi Müftülüğü İlahi Grubu'nca, Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu Konferans salonunda "İdlib Şehitlerine yönelik Dua Programı" düzenlendi. Program kapsamında İlahi Grubu üyeleri Cüneyt Arslan, Burak Öz, M. Murat Arslan ve Mahmut Açıkgöz 'ün okuduğu farklı makamlardan ilahiler öğrenciler tarafından büyük bir beğeniyle takip edildi. Okunan ilahilerin ardından İlçe Müftüsü Muhammed Ali Özer, başta İdlib şehitleri olmak üzere geçmişten günümüze vatan topraklarının muhafazası için kanını akıtan, canını feda eden tüm şehitler için dua etti. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Şehitlere dua programı
Etiketler : Marmaraereğlisi, İdlib, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Güncel
Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi
Güncel
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Güncel
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir
Güncel
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi
Güncel
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi
Güncel
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Güncel
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı