Menü
Haberler ›› Güncel ››Şehitlere dua programı - Güncel

Şehitlere dua programı

Marmaraereğlisi Müftülüğü İlahi Grubu'nca, Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu Konferans salonunda "İdlib Şehitlerine Dua Programı" gerçekleştirildi.

09.03.2020 15:43 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:43
Şehitlere dua programı
Marmaraereğlisi Müftülüğü İlahi Grubu'nca, Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu Konferans salonunda "İdlib Şehitlerine Dua Programı" gerçekleştirildi.

Marmaraereğlisi Müftülüğü İlahi Grubu'nca, Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu Konferans salonunda "İdlib Şehitlerine yönelik Dua Programı" düzenlendi. Program kapsamında İlahi Grubu üyeleri Cüneyt Arslan, Burak Öz, M. Murat Arslan ve Mahmut Açıkgöz 'ün okuduğu farklı makamlardan ilahiler öğrenciler tarafından büyük bir beğeniyle takip edildi. Okunan ilahilerin ardından İlçe Müftüsü Muhammed Ali Özer, başta İdlib şehitleri olmak üzere geçmişten günümüze vatan topraklarının muhafazası için kanını akıtan, canını feda eden tüm şehitler için dua etti. - TEKİRDAĞ
İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Şehitlere dua programı
Etiketler : Marmaraereğlisi, İdlib, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması Güncel
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi Güncel
Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş Güncel
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir Güncel
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi Güncel
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi Güncel
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı Güncel
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı Güncel
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı