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Şehitlere rahmet gazilere saygı görevdekilere başarı

10 Nisan Polis Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, verilen hizmet hedefinin "Halk'a sevgi, adalet, eşitlik, sabır, hoşgörü ve nezaket çerçevesinde" olduğuna dikkat çekti.

10.04.2020 08:21 | Son Güncelleme: 10.04.2020 08:21
Şehitlere rahmet gazilere saygı görevdekilere başarı

Kaymakam Aksoy açıklamasında; "Milli ve evrensel değerleri özümseyerek üstlendiği bu zor görevi her şart altında başarıyla sürdüren polisimiz, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının kendilerine verdiği yetki çerçevesinde; kamu düzeni ve güvenliğini koruyan, yasaların adil ve eşit bir şekilde uygulanmasını sağlayan nitelikli bir kuvvettir.

Özveri ve fedakarlıkla halkına hizmet eden bir kurumun personeli olmak, haklı bir gurur kaynağıdır. Bu gururu daha da geliştirmek ve yüceltmek sizlerin sorumluluğundadır. Mülki ve adli makamlarla işbirliği içerisinde, hukuk devleti olmanın gereğine bağlı kalarak başarılı çalışmaların artarak devam ettirilmesi, bilgiyi, beceriyi, gelişmiş teknolojiyi kullanarak, halkımıza sevgi, adalet, eşitlik, sabır, hoşgörü ve nezaket çerçevesinde sunulan hizmetler, Türk Polisinin hedefidir. Bu hedeflerin başarıya ulaşması için de, halkımızın polis ile karşılıklı anlayış ve uyum içerisinde olması, bu dayanışma ve işbirliğini daha da geliştirmesi, çalışmaları desteklemesi verimliliği üst seviyelere taşıyacaktır.

Huzur ve güvenliğinin sağlanmasında, üzerinize düşen tüm sorumluluklarınızı güler yüzlü, objektif, yardımsever, dürüst ve özverili görev anlayışıyla yerine getireceğinize inancım tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle,tüm teşkilat mensuplarımızın 10 Nisan Polis Günü' nü kutluyor, görevini yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyor, görevleri başındaki tüm polislerimize başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Polis, Güncel
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