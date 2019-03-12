Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 22. Zafer Koşusu kapsamında, Ankara
'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a sunulmak üzere Gelibolu
Yarımadası'ndan alınan toprak, su ve Türk bayrağı, Balıkesirli atletlere teslim edildi.
Çanakkaleli atletlerin taşıdığı toprak, su ve bayrağın devir teslim töreni, Denizkent Jandarma Karakolu'nda yapıldı.
Törende konuşan Biga
Kaymakamı Mustafa Can
, 104 yıl önce Çanakkale'de büyük bir tarih yazıldığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti
tarihinin ön sözünün Çanakkale Zaferi
olduğunu belirten Can, şunları kaydetti:
"81 vilayetten, Suriye
'den, Irak
'tan, Balkanlar'dan, Asya
'dan birçok insan, canları, kanları, tüm sahip oldukları varlıklarıyla vatanı namus bilerek, düşmanı asla ve asla bu topraklardan geçirmediler. 'Çanakkale geçilmez' dediler. Onların evlatları olarak, bıraktıkları bu emanetleri bizden sonraki nesillere emanet etmek boynumuzun borcudur."
Biga Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi
öğrencilerinin şiir okuduğu tören, Kaymakam Can'ın, Gönen
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Demirtaş
'a emanetleri teslim etmesiyle sona erdi.
Bandırmalı atletler tarafından taşınacak emanetler, Bursa-Bilecik-Eskişehir-Ankara güzergahında il sınırlarında törenlerle devir teslimleri yapıldıktan sonra, 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan
'a sunulacak.
Ankara, Çanakkale, Güncel
Kaynak: AA