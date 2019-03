Kaynak: AA

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.Ustaoğlu, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin, sonuçları itibarıyla tarihin akışını ve aziz milletin kaderini değiştiren çok mühim bir başarı olduğunu belirtti.Çanakkale Zaferi'nin milli mücadelenin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin adeta bir ön sözü ve başlangıcı olduğunu kaydeden Ustaoğlu, şöyle devam etti:"Çanakkale Zaferi, necip milletimizin tarih boyunca kazandığı sayısız başarı ve kahramanlıkların en parlak olanlarındandır. Verdiğimiz 250 bin şehidimizin ulvi kanlarıyla çizilen mazimizin en yüce şeref ve iftihar tablolarından birisi olan Çanakkale Zaferi, alınması ve uygulanması gereken derslerle sonraki nesillere adeta mücerret bir kılavuz gibi yol göstermektedir.Büyük fedakarlıkların hayat bulduğu, savaş nizamına dair tüm mertliklerin tezahür ettiği, düşmana dahi merhametin esirgenmediği Çanakkale Savaşı'nı her an zihnimizde diri tutmalıyız. Bu gerçeklerden hareketle bizler, 104 yıl önce ecdadımızın içeriden ve dışarıdan gelen her türlü fitneye karşı göstermiş olduğu feraseti, basireti, dayanışmayı, birlik ve beraberliği her türlü olumsuzluğa rağmen gösterdiği o eşsiz mücadeleyi her daim canımız ve kanımız pahasına da olsa önde tutmak, üzerimizde oynanan oyunlara karşı dimdik ve sağlam bir şekilde ayakta durmak durumundayız."Vali Ustaoğlu, geleceğin teminatı çocuklara tarihi iyi anlatmak gerektiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:"Onları vatan ve millet şuuruyla yetiştirmeliyiz. Çanakkale şehitleri başta olmak üzere son yıllarda vatan müdafaasında şehadet mertebesine erişen tüm şehitlerimizin aziz hatıralarını yüreğimizde taşımak ve yaşatmak, onların emaneti olan değerli ailelerine sahip çıkmak, onların acılarını, üzüntülerini ve sorunlarını paylaşarak çare üretmek, bizlerin üzerine düşen milli bir görev, görevin ötesinde büyük bir onur ve vefa borcudur. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferi'mizin 104. yıl dönümünü vesile kılarak bizlere bu mukaddes vatanı tevdi eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum."