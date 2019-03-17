Gaziantep AK Parti
milletvekilleri Ali Şahin
, Nejat Koçer
ve Ahmet Uzer
, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Şahin, mesajında Çanakkale mücadelesinin, Türk milletinin ve dünya devletlerinin kaderini derinden etkileyerek, tarihin akışına farklı bir yön veren mücadele olduğunu belirtti.
Dönemin şartları ve imkanları göz önünde bulundurulduğunda Türk milletinin bu savaşı kazanma adına çok ağır bedeller ödediğini hatırlatan Şahin, "Bu sebeple Türk milleti açısından Çanakkale Savaşları hiç şüphesiz bir var olma mücadelesidir. Sözde medeni ve modern milletlerin son teknolojileri geliştirerek ve kullanarak yaptıkları bu savaş, büyük fedakarlık, yokluk ve zorluklar içinde, insanüstü nitelikler barındıran savunma ruhu ile yedi düvele karşı kazanılmıştır." ifadelerini kullandı.
Nejat Koçer de mesajında şunları aktardı:
"Etnik kökeni veya mezhebi ne olursa olsun vatan toprağı için mücadele edip can veren, Çanakkale'de yan yana yatan şehitlerimizden aldığımız ilhamla, ülkemize yönelik gerçekleştirilen her türlü fitne ve nifak eylemine karşı tek yürek olmalı, el ele karşı durmalıyız. Tarihimize ve kültürümüze yakışır biçimde ülkemizi güçlendirmek, refahımızı yükseltmek ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için geçmişi iyi okumalı, bugüne ve geleceğe sahip çıkmalıyız."
Ahmet Uzer, Çanakkale ruhunun, dünyada bu milletin var oluş iradesini kıracak hiçbir gücün olmadığını gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:
" Çanakkale Zaferi
, gerçek bir iman ve eşsiz bir kahramanlık destanıdır. Bu bakımdan Çanakkale, aziz milletimiz için olduğu kadar, bağımsızlık mücadelesi veren bütün milletler ve insanlık alemi için de bir kurtuluş rehberi olmuştur."
Gaziantep, Ahmet Uzer, Nejat Koçer, Çanakkale, Güncel
Kaynak: AA