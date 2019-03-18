İzmir
'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Kadifekale Hava Şehitliği'ndeki törende, Vali Erol Ayyıldız
, Ege
Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu
ile şehit ve gazi derneklerinin temsilcileri, anıta çelenk bıraktı.
Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, şehitler için saygı atışı yapıldı.
Şehitlik anı defterini imzalayan Vali Ayyıldız, şunları yazdı:
"Bize bırakılan mirasa sahip çıkarak, geleceğimize daha emin adımlarla yürüyecek, millet olma şuurumuzu her daim canlı tutacak ve yücelteceğiz. Bizlere miras bırakılan vatan topraklarının her karışı için canımızı feda etmekten, kanlarımızı aziz Türk milletinin istiklali ve istikbali için akıtmaktan bir an bile geri durmayacağımızı açık ve net şekilde ifade ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti
Devleti'nin ilelebet payidar olması için yüce milletin her bir ferdi olarak üzerimize düşeni yapmaktan bir an bile tereddüt etmeyeceğimize söz veriyoruz."
Törende konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği İzmir Şube Başkanı Recep Doğru ise şehitliğin dünyada alınabilecek en büyük unvan olduğunu söyledi.
Doğru, "Vatan bir toprak parçasıdır ama her toprak parçası vatan değildir. Vatan, uğruna şehitlerin kan akıttıkları toprak parçasıdır." dedi.
Lise öğrencilerinin "Bir Memet Daha" ve "Çanakkale Şehitlerine" adlı şiirleri okuduğu programda, şehitler için dua edildi.
Programda, konuşmalar ve şiirler, işitme engellilere işaret diliyle anlatıldı.
Törene, AK Parti
İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı
, CHP
İzmir milletvekilleri Atila Sertel
ve Kani Beko
da katıldı.
Silah arkadaşları için dua ettiler
Daha sonra, protokol üyeleri, ziyaret ettikleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
Vali Ayyıldız, Zeytin
Dalı Harekatı sırasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan'ın kabri başında gözyaşı döken annesi Fatma Akdoğan'ın elini öptü, bir süre onunla sohbet etti.
Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit olan Jandarma
Astsubay Kıdemli Çavuş Uğur Palancı'nın mezarı başında, 2. Komando
Tugayında birlikte görev yapan silah arkadaşları Kur'an-ı Kerim okudu. Duaya, Orgeneral Recep de katıldı.
Güncel
Kaynak: AA